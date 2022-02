Seine-Maritime. De nouveaux horaires pour le bac de Duclair

Pêche, Mer. Depuis ce jeudi 23 avril, de nouveaux horaires sont appliqués au bac de Duclair. Le premier passage est à 5h30 et le dernier passage à 21h, sans interruption le midi avec une pause le matin entre 9h30 et 10h et l'après-midi entre 16h et 16h30. Pour rappel, le nombre de passagers (en comptant les chauffeurs) est désormais limité à 51 à bord du bac 23, et 34 à bord du bac 14.