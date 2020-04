Merville-Franceville-Plage. Les vidéos YouTube de ce Normand exilé au Québec cartonnent

Plus de deux millions de vues pour leur recette de croissants au beurre ! Le confinement affole les compteurs de la chaîne YouTube de Dominique Homo et son épouse Marie-Claude. Ce couple franco-canadien, qui vit à Merville-Franceville la moitié de l'année, a pourtant démarré sa série de vidéos il y a plus d'un an.

"Depuis quelques semaines, le nombre de vues augmente. La moitié des spectateurs sont Français, une bonne partie Marocains, il y a aussi des Belges, des Canadiens…", détaille Dominique Homo, qui a travaillé dans le domaine de la boulangerie pendant toute sa carrière. Pour ce natif de Pont-Audemer, ce n'est pas si surprenant, en ces temps troublés par l'épidémie : "c'est une bonne thérapie le pain : mettre les mains dans la pâte, pétrir…"

Dominique est aux fourneaux, Marie-Claude derrière la caméra. - Autour du pétrin

Outre les croissants, il livre aussi ses techniques pour concocter des pains au chocolat, des tuiles aux amandes, une pâte à pizza rapide, sans oublier le pain, bien sûr. Avec une règle d'or : "Il faut faire ça par amour du pain, pas pour économiser l'achat d'une baguette !"

Dominique Homo conseille aux novices d'utiliser des ingrédients simples (farine type T55, T65 et levure boulangère) et de faire preuve d'humilité. "Le pain, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas comme un gâteau où l'on mélange tous les ingrédients, on met au four, et c'est toujours la même chose."

Patience donc, et n'espérez pas réussir du premier coup un pain au levain avec de la farine bio !