Cherbourg : le Titanic en chocolat !

Décidément le centenaire du naufrage du Titanic suscite de nombreuses initiatives à Cherbourg. Et même les plus insolites ! Exemple avec ce chocolat "Titanic" spécialement créée par Willy Yvard, l'un des plus grands chocolatiers de la ville.

Trois mois de recherches ont été nécessaires pour inventer ce chocolat unique, fourré au praliné et au sel de guérande.

Et résultat : c'est un carton ! Les explications de son inventeur, Willy Yvard en AUDIO. Et justement ce chocolat est présenté ce mardi 18 septembre sur le stand de la Cité de la Mer à la foire de Caen !