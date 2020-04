Coronavirus : vos questions, nos réponses. Covid-19 : quel contrôle continu pour les apprentis?

Question : à la suite des annonces du passage du bac en contrôle continu, qu'en est-il pour les élèves en apprentissage ?

Réponse : pour les candidats au baccalauréat professionnel, ou au CAP, ou au BEP, ou à une mention complémentaire, ou au brevet des métiers d'art ou au brevet professionnel, les épreuves terminales sont annulées et remplacées par les notes (des moyennes trimestrielles ou semestrielles) et par les évaluations obtenues en contrôle continu et consignées dans le livret scolaire ou de formation. Concernant les périodes en entreprise, une fiche récapitulative est présente dans le livret scolaire. Elle indique l'évaluation qui en a été faite par les professeurs en termes d'acquis des compétences. En cas de non-réalisation de la totalité des semaines prévues, il faudra avoir réalisé cinq semaines sur l'ensemble de la scolarité pour le CAP en deux ans ; trois semaines sur la scolarité pour le CAP en un an ; huit semaines sur la scolarité pour l'obtention de la mention complémentaire ; 10 semaines sur la scolarité pour l'obtention du baccalauréat professionnel.