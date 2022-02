Angerville-la-Martel. Une clenche pour ouvrir les portes sans les mains

Pour respecter au mieux les gestes barrières et en vue de préparer le déconfinement, un couple d'Angerville-la-Martel s'est lancé dans la fabrication de poignées en plastique pour éviter d'avoir à ouvrir les portes avec les mains. Bertrand Delaire et Carole Retout ont ouvert leur société, Louisa'nim, il y a quatre ans. Il s'agit d'une société dans l'événementiel et, comme beaucoup depuis le confinement, elle est à l'arrêt. Le couple a voulu au mieux mettre à profit leurs imprimantes 3D. Dans un premier temps, il a fabriqué des visières de protection (presque 400 visières déjà produites). Puis, un ami lui a demandé de réaliser une poignée de porte en plastique, sur la base d'une photo trouvée sur le Net. Bertrand et Carole ont amélioré le produit pour le rendre plus efficace et plus solide. Il est notamment démontable pour pouvoir être désinfecté.

Des entreprises, préparant le déconfinement, en ont déjà commandé. Et les idées ne s'arrêtent pas là, ils pensent maintenant à la réalisation d'un manchon en plastique, transportable et qui peux s'insérer sur une clenche pour ouvrir une porte.