[Podcast] Coaching. #23 Faire travailler ses cuisses en équilibre

L'Instant Sport vous accompagne au quotidien dans votre confinement et ce mardi 21 avril, place à une session pour le bas de votre corps avec tous les gestes à faire en profondeur et avec la plus grande attention pour éviter la blessure. Julien Alvarez, préparateur physique en Normandie, vous offre une petite séance à la fois rythmée, intense et sécurisée pour votre corps. Short, basket et c'est parti !

Vous pouvez retrouver Julien Alvarez sur sur sa page Facebook dédiée AJustrainer.

