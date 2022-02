Manche. Les commerçants ambulants demandent la réouverture des marchés

"On envoie les gens dans les grandes surfaces qui sont des nids à microbes et on nous interdit les marchés", pestait Ulrcih Dumont, mareyeur ambulant dans la Manche. Lundi 20 avril, lui et une quarantaine de ses collègues vendeurs ambulants, sont allés manifester devant la préfecture de la Manche, à Saint-Lô, pour réclamer la réouverture des marchés dans le département. Les commerçants mettent en avant le manque à gagner lié à la décision du préfet de ne pas accorder de dérogations partout. Selon Samuel Quinette, boucher-charcutier, "c'est une question de survie, certaines entreprises ne réalisent même pas 25 % de leur chiffre d'affaires habituel".

Alors qu'en temps normal, on dénombre une centaine de marchés dans le département, le préfet, Gérard Gavory, qui indique avoir "délivré quarante dérogations là où il n'y avait pas d'offre commerciale suffisante", met en avant le principe de précaution avant de conclure : "Je peux comprendre que les commerçants souffrent. Ils peuvent solliciter des aides comme le fonds de solidarité."

Ulrich Dumont Impossible de lire le son.

Samuel Quinette Impossible de lire le son.

Pascal Hilson Impossible de lire le son.

Une quarantaine de commerçants ambulants ont demandé lundi 20 avril, au préfet de la Manche, la réouverture des marchés dans le département. - Thibault Deslandes