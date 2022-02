Musique. David Guetta mixe dans sa résidence à Miami et récolte 600 000 €

Ce week-end, David Guetta a mixé pour la bonne cause. Confiné dans sa résidence de luxe à Miami, il s'est installé sur une terrasse et a proposé un set de près d'une heure et demie à ses voisins... mais aussi aux internautes.

Diffusé en direct, ce concert a permis de récolter des dons pour soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. David Guetta a réussi à réunir 600 000 €... Le tout avec des gants chirurgicaux, gestes barrières obligent.