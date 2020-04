Alençon. Covid-19 : le docteur Khodeir reçoit les dons de la communauté syrienne

Si les initiatives bienveillantes se multiplient envers les soignants qui sont au premier rang de la lutte contre le coronavirus, l'une d'elles, dans l'Orne, est particulièrement remarquable.

"Nous sommes en guerre" avait déclaré le président Emmanuel Macron lors de sa première intervention télévisée. Eux, la guerre, la vraie, ils l'ont connue et ont dû fuir. Les membres de la communauté syrienne d'Alençon, composée notamment de réfugiés, a confectionné 150 plateaux-repas de spécialités de leur pâys, pour les offrir au personnel de l'hôpital local : houmous, kébbé, et autres samoussa ont été remis au docteur Nordine Khodeir, médecin-réanimateur d'origine syrienne, arrivé en France il y a une trentaine d'années. "Cette initiative, c'est un vrai réconfort pour les équipes qui sont mobilisées 12 h chaque jour, explique-t-il. Tout le monde est suspect d'avoir le Covid-19, il faut détecter. C'est très compliqué et on a sectorisé tout l'hôpital." La communauté syrienne a aussi offert 10 000 masques chirurgicaux à l'hôpital et à la Ville, et elle prévoit déjà d'autres initiatives...