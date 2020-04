Caen. Dossiers très chauds à statuer pour la Ligue de Normandie

Après les déclarations de la Fédération Française de Football jeudi 16 avril et après la publication du procès verbal officiel de ces mesures dimanche 19 avril, trois championnats restent sous le coup d'interrogations quant aux montées qui leurs seront appliquées, ou pas. Lundi 20 avril à partir de 11h, les membres du bureau directeur de la Ligue de Normandie et les présidents et représentants des cinq districts prendront place dans une visio-conférence décisive pour l'établissement des classements nouveaux en fonctions des règlements édictés par la FFF. Et l'affaire ne s'annonce pas de tout repos.

D'abord, plusieurs clubs de Normandie, haut-placés dans les différents classements des "meilleurs deuxièmes" en Régionale 2 et Régionale 3 ont déjà joint les institutions pour abattre leur carte en vue de compléter les groupes avec 14 équipes au lieu de 13 prévus. "Lors de notre dernière réunion (ndlr : jeudi 16 avril au soir), nous avons déjà parlé de cela et c'est non !" nous confie un des membres de cette réunion avant de poursuivre "la majorité quant à cette question est écrasante et le consensus est là dans les districts qui devraient encore perdre des équipes en faisant ça". Sera-ce toujours le cas lundi midi après la réunion susdite ?

Qui pour accompagner Bayeux en N3 ?

Mais avant de penser à faire plaisir à d'éventuels meilleurs deuxièmes, il faudra d'abord se pencher sur le cas de l'élite normande, la Régionale 1. Et d'abord il va falloir statuer le règlement à appliquer quant aux accessions à la Nationale 3. Les deux équipes qui ont terminé premières du nouveau classement établi au ration points/match joué dans chaque groupe pourraient être concernées. A ce petit jeu, on trouve Bayeux et Dives dans le groupe A, Romilly et Mesnil Esnard, dans le groupe B. C'est dans ce groupe B que l'hésitation se fait jour, Romilly et Mesnil Esnard sont à égalité en terme de quotient. Il va falloir déterminer la méthode de départage entre ces deux formations pour déterminer qui accompagnera Bayeux à l'étage supérieur et qui sera "opposé" dans les chiffres à Dives pour déterminer le meilleur second accédant. Le premier calcul est le ratio, suivi du quotient ou du système de matchs à l'extérieur pour les places d'accession immédiate puis ensuite, la logique du mini-championnat tient la corde pour déterminer le meilleur second. Mais là encore deux solutions existent : soit le mini-championnat est calculé sur les cinq premières équipes au classement éligibles à la montée (hors l'équipe concernée), soit il l'est avec les quatre premières équipes au classement (hors l'équipe concernée), sans distinction d'éligibilité. Dans les deux cas, les résultats sont très différents.

Les filles du SM Caen pourraient rester à quai

En Régionale 3 et dans le groupe C, là encore il y a une incertitude pour l'accession à la Régionale 2. Vire "B" et Thaon se partagent la tête du classement avec un ratio identique. Il faut donc descendre au second rang de départage et là encore, le flou règne. Si l'on applique les règlements de Ligue, le quotient s'applique mais parmi les règles nouvelles de la FFF, on trouve un paramètre qui consiste à se référer aux matchs disputés à l'extérieur pour départager. Dans un sens, c'est Vire "B" qui monte, dans l'autre c'est Thaon.

Et puis, il fallait aller au terme du procès-verbal de la FFF pour découvrir le dernier paragraphe qui concernait les groupes disputés en phases de brassages, comprenez en plusieurs phases dans une même saison. "Pour ces compétitions en plusieurs phases, et uniquement pour celles-ci, il n'y aura ni accessions ni relégations ni champion". Ces championnats en formule brassage concernent principalement les compétitions jeunes en Normandie mais aussi... la Régionale 2 féminine et le Stade Malherbe de Caen qui caracolait en tête de son groupe. De là à remettre en cause la montée qui semblait promise aux féminines Malherbistes, il n'y a qu'un pas...

Dans tous les autres groupes de chaque niveau, notez que les services de la Ligue de Football de Normandie ne devraient connaître aucun problème pour désigner les clubs occupant les positions d'accession et de relégation au ratio, les chiffres ne souffrant d'aucune contestation.

Mais ces classements demeureront néanmoins soumis aux validations des instances, seules institutions à pouvoir officialiser le respect des règlements administratifs de chaque club concerné.

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité des points réglementaires officialisés par la FFF dimanche 19 avril