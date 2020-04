Bayeux. La collecte des déchets verts va redémarrer

Arrêtée depuis plusieurs jours à cause du confinement, la collecte des déchets verts va reprendre son cours progressivement à Bayeux. La ville prévoit deux collectes par semaine, les lundis et mardis à partir du lundi 27 avril. Les premières collectes auront donc lieu les 27 et 28 avril puis les 4 et 5 mai et ainsi de suite jusqu'à la fin du confinement. Les habitants sont invités à déposer leurs déchets verts tous les dimanches soirs. La ville précisera les modalités dans les jours à venir.