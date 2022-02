[Témoignage] Fécamp. Infirmiers insultés : "On se fait traiter de sale virus !"

Les infirmiers libéraux de Fécamp se sont organisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ils sont une trentaine à avoir mis en place une cellule spéciale avec un local prêté par la mairie, une voiture prêtée par un concessionnaire et un téléphone prêté également. Ce dispositif permet de continuer à suivre les patients atteints du Covid-19 en toute sécurité, tout en suivant les autres patients sans les mettre en danger. Leur quotidien est devenu plus difficile. Le fait de s'équiper (tenue entière, masque, gants et surchaussures) prend du temps. "Il faut être vigilant en permanence", nous confie l'infirmière contactée.

D'autre part, la cellule pousse un coup de gueule. Les agressions se multiplient ces derniers jours. Des voitures sont fracturées pour voler le matériel. Certains sont victimes d'agressions verbales : "sale virus", "si tu rentres dans l'immeuble, on te caillasse". "On se sent comme des pestiférés. C'est difficile à comprendre, alors qu'on est là pour aider les gens." Les infirmiers fécampois se réconfortent grâce aux divers soutiens et aux applaudissements de 20 heures.