Caen. Le photographe emblématique du Stade Malherbe est décédé

Une icône du Stade Malherbe de Caen nous a quittés tragiquement ce jeudi 16 avril. Professeur d'anglais dans un collège à Douvres-la-Délivrande, Roland Le Meur était aussi photographe pour les Rouges et bleus, pendant une quarantaine d'années, depuis les années 1980. "Il aura effectué un nombre incalculable de déplacements au plus près des joueurs. Il avait notamment participé à plusieurs livres sur le club et était à l'origine de l'ouvrage sur Nicolas Seube", précise le club dans un communiqué.

Ce triste événement provoque de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. D'anciens joueurs comme Christian Kouakou ou Patrice Garande, l'ancien entraîneur, ont délivré un message d'adieu.

Mes condoléances les plus sincères à sa famille 🙏🏾 — Christian Kouakou (@kychristian13_) April 17, 2020