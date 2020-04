Alençon. Hommage aux caissières, toujours au poste malgré le Covid-19

Chaque soir à 20 heures, les soignants sont applaudis aux balcons. Plus discrètement, les caissières aussi sont toujours à leur poste, malgré le Covid-19. Hommage.

Déjà 34 jours de confinement. Vous devez encore et toujours rester confiné à la maison. Vous pouvez juste sortir, par exemple pour aller faire quelques courses. Et là, vous les voyez, masquées, la plupart du temps cloîtrées derrière un improbable écran de Plexiglas, ultime et mince rempart contre le Covid-19. Les caissières, souvent payées au SMIC, souvent à temps partiel, souvent en horaires coupés, restent fidèles à leur poste. Loin des caméras de télé, elles font partie de ces Français sans qui aujourd'hui, notre pays ne pourrait pas continuer à vivre. Et à la sortie des magasins, vous êtes nombreux à leur rendre un hommage mérité : "Le travail des petites mains est sous-estimé en France", dit un client, "par-dessus le marché, les gens sont hyper désagréables", ajoute une autre. "Elles sont courageuses, il faut le faire", renchérit une troisième. "Respect, sans elles on ne pourrait rien faire", ajoute encore une autre.