Seine-Maritime. Les pêcheurs subissent les conséquences du confinement

La pêche souffre face à l'interdiction de la plupart des marchés et la fermeture de poissonneries. La demande des consommateurs est en baisse, comme le constate Olivier Becquet, le gérant de la coopérative des pêcheurs du Tréport. "À partir du moment où la clientèle n'est pas là, il n'y a pas la consommation nécessaire pour faire fonctionner les poissonneries et les restaurants."

Quelques pêcheurs en mer

Malgré tout, "il y a quelques bateaux qui essaient de pêcher", et organisent leur propre production en s'assurant auparavant d'un certain nombre de commandes, pour être sûrs de vendre et de ne pas jeter de produits.

Cette situation est d'autant plus difficile que les mois de mars et avril sont bénéfiques pour la pêche : "Le printemps, c'est pratiquement la meilleure saison de l'année", confirme Olivier Becquet. C'est notamment la période pour la pêche de la sole.

Pour encourager le retour en mer des pêcheurs et les protéger, la Région Normandie va mettre à leur disposition 20 000 masques et six tonnes de gel hydroalcoolique.