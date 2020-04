Normandie. La situation dans les EHPAD inquiète l'Agence régionale de santé

"La situation dans les EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, NDLR) est sous tension", a déploré la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) ce jeudi 16 avril. 32 000 résidents vivent dans les 388 établissements d'hébergement pour personnes âgées en Normandie. Si les chiffres de l'épidémie dans les hôpitaux normands sont en baisse, ceux des EHPAD ont de quoi créer de l'inquiétude.

3 000 prélèvements par jour

Au total, 136 EHPAD ont déclaré au moins un cas de Covid-19 et 136 personnes issues de ces EHPAD sont décédées depuis le début de la pandémie. Pour faire face à cette crise, l'ARS souhaite mettre en place une stratégie de dépistage bien spécifique. "L'enjeu est de faire que le virus ne rentre pas dans l'EHPAD", explique Christine Gardel, la directrice.

Entre 500 et 600 prélèvements sont effectués par jour dans la région. L'objectif chiffré pour l'ARS est d'en réaliser 3 000 par jour à partir de la semaine prochaine. "Si un soignant présente des symptômes, il sera testé, ainsi que l'ensemble de ses collègues. Pour les EHPAD où des cas de Covid-19 ont déjà été diagnostiqués, des unités de Covid-19 sont mises en place de façon à séparer les porteurs des non-porteurs.

Autre inquiétude : le mal-être des résidents coupés de leur famille et de leurs proches depuis plus d'un mois. La directrice réfléchit à des options de "masseurs, kinésithérapeutes, podologues et psychologues", pour rompre l'isolement. La piste d'une rencontre avec les enfants est également envisagée, avec un système de parloir. L'ARS détaillera ces mesures dans le courant de la semaine prochaine.

À la Résidence Soleil à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, les résidents trouvent aussi de nouvelles activités, comme Michel Leboucher et Viviane Ernault :