Métropole de Rouen. Un masque en tissu lavable pour chaque habitant

Chaque habitant de la Métropole Rouen Normandie, qui regroupe 71 communes, aura bientôt un masque en tissu. Une commande de 500 000 masques (soit le nombre d'habitants dans la Métropole) a été passée, annonce la collectivité, vendredi 17 avril.

Livraison en mai

Ces masques, lavables dix fois et réutilisables, vont permettre de protéger les habitants à l'approche de la fin progressive du confinement, prévue à partir du lundi 11 mai. "Nous attendons toujours que les consignes de l'État en matière de masques soient éclaircies et que le rôle des maires et présidents d'intercommunalités soit précisé, mais la date du 11 mai s'impose désormais", explique Yvon Robert, maire de Rouen et président de la Métropole.

La commande a été passée auprès d'une entreprise d'Ile-de-France, qui est un fournisseur de masques agréé par le ministère de l'Économie et des Finances et la Direction générale de l'armement. Ils seront livrés par tranche, entre le jeudi 7 et le vendredi 22 mai, auprès des maires des 71 communes, qui se chargeront ensuite de la diffusion des masques auprès de leurs habitants.