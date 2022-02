People. La belle initiative Sylvie Tellier pour son quartier durant le confinement

Confinée chez elle, Sylvie Tellier, 72e Miss France de l'histoire, a publié sur Instagram son installation Do It Yourself, pour soutenir ses voisins durant le confinement.

On y retrouve Sylvie Tellier dans sa rue, installant un cageot de fruits vide, sur lequel est inscrit "SERVEZ-VOUS". Dans cette caisse, pas de bananes et autres pommes, mais des livres. L'ancienne reine de beauté espère ainsi apporter un passe-temps à ses voisins qui vivent mal le confinement.