Cadeaux. Une Manchoise gagne plus de 170 € en jouant à la Cagnotte

C'est une habitante du Coutançais qui repart avec la cagnotte Tendance Ouest ce jeudi 16 avril à 17 h 12. Anaïs, 24 ans et actuellement au chômage, pourra souffler un peu grâce aux 173 € qu'elle recevra prochainement chez elle dans la Manche, à Ouville.

Une Manchoise remporte plus de 170€ sur Tendance Ouest

