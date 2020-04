Saint-Romain-de-Colbosc. École de musique : des cours à distance

Depuis le début du confinement, l'école de musique intercommunale de Saint-Romain-de-Colbosc est fermée. Pour autant, les professeurs ont décidé de poursuivre leurs cours à distance, pour permettre de continuer à susciter l'intérêt et la pratique de la musique. L'ensemble de l'équipe pédagogique propose la poursuite de l'enseignement en fonction de la discipline de chacun. Certains professeurs dispensent leurs cours en visioconférence, ce qui leur permet notamment de conserver l'intégralité de leurs créneaux. Cette méthode permet aux professeurs de voir dans quelles conditions travaillent les élèves chez eux et peuvent, par exemple, corriger des mauvaises postures liées à leur environnement. D'autres ont réalisé des modules vidéo et les mettent à disposition des élèves. Ce dispositif concerne les élèves de l'école de musique déjà inscrits. Les dates d'inscription pour la rentrée de septembre 2020 se feront du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet, le mercredi 26 août et du lundi 31 août au mercredi 2 septembre, pour un début des cours prévu le lundi 7 septembre.