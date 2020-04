Seine-Maritime. Trois enfants, de 4 à 14 ans, blessés dans un accident de la route

Un accident de la route a eu lieu, mercredi 15 avril peu avant 16 heures, sur la D 919 à hauteur de Gaillefontaine. Une seule voiture est en cause, conduite par un jeune homme de 18 ans qui est sorti indemne de cet accident.

Hélicoptère du Samu mobilisé

À bord du véhicule, trois autres jeunes. Une jeune fille de 14 ans a été grièvement blessée et transportée par l'hélicoptère du Samu vers le CHU de Rouen. Une jeune fille de 6 ans et un garçon de 4 ans ont été plus légèrement atteints et transportés aux urgences pédiatriques du CHU. L'intervention a duré trois heures et mobilisés une quinzaine de sapeurs-pompiers.

La route départementale a été fermée dans les deux sens le temps de l'intervention.