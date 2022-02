Tendance Confidences. Communication et confinement, avec une thérapeute pour couples et familles

[son]

Bénédicte Lucereau est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences. Ensemble, ils évoquent la communication dans le couple pendant cette période de confinement.

Extrait de Humour et Vitamines pour notre couple, Bénédicte Lucereau (avec E. Content et V. Mathieu), publié aux éditions de l'Emmanuel.

"Chéri(e), tu m'embêtes à toujours vouloir qu'on se parle !"

Voilà plutôt une parole d'homme… encore que beaucoup de maris se plaignent du manque de profondeur des échanges avec leur femme. La communication est à la mode depuis quelques décennies, et la tendance actuelle serait de dire "hors d'elle, point de salut pour le couple". Or Dieu ne nous dit pas "Parle", mais plutôt "Tais-toi, écoute…". C'est même le premier commandement : "Shma'h Israël" avant le plus grand (car il en prépare le terrain) : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces… et ton prochain comme toi-même."

Durer ensemble, c'est bien ! Mais "bien durer ensemble", c'est mieux !

La condition de l'amour-agapé, c'est l'écoute, pas la communication, surtout si celle-ci est bavardage, flot ininterrompu de paroles, ou paroles creuses et insipides, style "conversations météo" qui permettent d'éviter les sujets de fond, ceux qui fâchent, ou ceux où on serait obligés de se dévoiler. Pourtant, la Parole est l'outil donné à l'homme pour humaniser la relation, pour entrer dans ce don de soi, qui va jusqu'à " se livrer à l'autre " dans ce qu'on a de plus intime, ce qui nous est propre, ce qui constitue le secret de notre être profond.

À lire : Humour et Vitamines pour notre couple, B. Lucereau avec E. Content, et V. Mathieu. Éditions de l'Emmanuel.