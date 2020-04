Insolite. Un internaute parodie Queen durant le confinement

En Angleterre, le confinement aussi se prolonge et semble inspirer les internautes qui souhaitent faire rire la toile. Il y a quelques jours, ce fan de Queen et plus précisément de son leader, Freddie Mercury, a parodié le célèbre passage du "Ay-ho" de la star durant ses concerts.

Dans un jeu de questions réponses, l'artiste invitait son public à reprendre les deux syllabes en rythme.

Moustache, balai en guise de micro, cet Anglais rejoue la scène à la perfection.