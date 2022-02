Caen. Le Marathon de la liberté annulé, la Rochambelle reportée

Les organisateurs ont annoncé la nouvelle mardi 14 avril au soir : les épreuves du Marathon de la liberté, prévues du vendredi 12 au dimanche 14 juin à Caen, n'auront pas lieu en raison des mesures annoncées par le gouvernement lundi 13 avril.

La Rochambelle reportée en octobre

Si la déception est grande, il y a une bonne nouvelle. La Rochambelle, course caritative en faveur de la lutte contre les cancers féminins, est maintenue. Elle aura lieu le dimanche 25 octobre. "Reporter notre épreuve féminine et solidaire la Rochambelle dans le cadre d'octobre rose, mois national dédié à la lutte contre le cancer, nous semble logique, indique Dominique Le Dret, le président de l'association. Peut-être pourrons-nous faire des choses que nous ne pouvions pas faire en juin pour rendre cette édition de la Rochambelle encore plus particulière." Pour ceux ayant déjà payé leurs dossards, les organisateurs ont proposé trois solutions : le report à l'édition 2021, un don à l'association ou un remboursement. Les modalités pratiques seront communiquées par mail à l'ensemble des inscrits d'ici quelques jours.