"Sur une autre planète", voilà où était Christophe Vaucelle en ce soir du 15 septembre 1992. Le stade de Venoix et le SM Caen sur la scène européenne... Entre cette joie et le frustration d'une élimination, le président historique du Malherbe Normandy Kop nous a livré son sentiment sur cette époque-là, mais aussi sur l'époque actuel. Et le contraste est saisissant...

Mon Caen-Saragosse avec Christophe Vaucelles :