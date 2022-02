Mardi 14 avril, on dénombrait dans le département de l'Orne 74 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19, soit trois de plus en 24 heures.

Mais avec 13 personnes en réanimation, c'est une de moins que la veille. Aucun décès supplémentaire n'est à déplorer durant les dernières 24 h dans l'Orne.

Enfin, avec 107 personnes rentrées à leur domicile depuis le début de l'épidémie, ce sont six patients de plus qui ont quitté un hôpital de l'Orne ce mardi.