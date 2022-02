Bolbec. Confinement : un registre en mairie pour les personnes vulnérables

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au lundi 11 mai.

Le maire de Bolbec en profite pour rappeler à ses habitants que les services municipaux se tiennent à leur disposition. Plus spécifiquement, les personnes fragiles et isolées, personnes âgées et handicapées, peuvent, à leur demande ou celle d'un tiers, figurer sur un registre nominatif en mairie. Ces informations permettent si besoin d'apporter rapidement conseils et assistance aux personnes les plus vulnérables. L'inscription peut être faite par la personne concernée, son représentant légal ou un tiers (parent, médecin, voisin, service ou personne intervenante…) par téléphone au 02 32 84 51 00.