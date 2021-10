Dans le Calvados, pour la première fois, Nicole Ameline est la seule députée de droite après la débâcle des législatives.

Pour elle, cette rentrée se situe "sous le triple signe de l'incertitude, l'inquiétude et la désillusion" et ce à cause du "choc fiscal" proposé par la nouveau gouvernement.

Dossiers prioritaires, Union Européenne, mariage homosexuel ... Nicole Ameline répond aux questions de Floriane Bléas.

Écoutez là.