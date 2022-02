Caen. Le forum mondial Normandie pour la Paix, prévu en juin, est reporté

C'est une conséquence directe de la pandémie de coronavirus et de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron le lundi 13 avril, qui interdit tout grand rassemblement jusqu'à la mi-juillet.

Un forum sur deux jours

Le forum mondial Normandie pour la Paix, prévu initialement du 3 au 5 juin 2020, est reporté aux 1er et 2 octobre à l'abbaye aux Dames à Caen. La Région, organisatrice de cet événement, opte pour un format plus court. "Nous prenons date de la tenue de cet événement dans un format plus condensé tout début octobre. Nous accueillerons une invitée de renom, Barbara Hendricks. Madame Hendricks donnera un concert le 30 septembre en hommage aux innombrables soignants qui ont prodigué des soins aux personnes atteintes du Covid-19", a déclaré Hervé Morin, président de Région.

Lors du forum (qui accueillera entre autres trois conférences), Barbara Hendricks, marraine du Prix Liberté, remettra le Prix au lauréat choisi par les jeunes de tous les pays via un vote en ligne, prolongé lui jusqu'au 6 juin. Une soirée littéraire est également prévue le 2 octobre.