Saint-Lô. Pas de déconfinement pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

La France devra rester confinée quatre semaines de plus, soit jusqu'au lundi 11 mai, mais le déconfinement évoqué le lundi 13 avril au soir par le président de la République Emmanuel Macron prendra encore plusieurs mois avant d'être total dans le pays. Et si les écoles rouvriront peu à peu à partir du 11 mai, les bars, restaurants et cinémas, eux, resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

"Tout le monde ne pourra pas survivre à ça"

Ce sera donc très long et, sans vision d'une sortie du tunnel, c'est très difficile à vivre, notamment pour François Lebeurrier, gérant de la brasserie Ô Commerce, à Saint-Lô, qui a dû mettre ses 15 salariés au chômage partiel et qui prédit que beaucoup ne se sortiront pas indemnes de cette situation.

De son côté, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a salué "l'annonce d'un plan sectoriel pour la restauration, l'hôtellerie et le tourisme" par le président de la République dans son allocution du lundi 13 avril, "avec des annulations totales de nos charges".