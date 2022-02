Israël: Gantz et Netanyahu obtiennent 48 heures de plus pour former un gouvernement

Dans un énième rebondissement comme la politique israélienne en a le secret, le président Reuven Rivlin a accordé in extremis dans la nuit de lundi à mardi 48 heures supplémentaires au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à son ex-rival Benny Gantz pour former un gouvernement "d'unité et d'urgence" face au coronavirus.