Coronavirus : vos questions, nos réponses. Mon entreprise peut-elle m'imposer de poser deux semaines de vacances ?

Question : "Je suis à la maison avec mes enfants car ils ont 6 et 11 ans, je n'ai personne pour les surveiller. Mon entreprise me dit que je dois prendre absolument mes deux semaines de vacances que j'avais posées plus tard. Est-ce qu'ils ont le droit ?"

Réponse : Le Code du travail stipule qu'imposer des dates de congés est possible à titre exceptionnel, si et seulement si votre patron obtient d'abord un accord collectif au sein de son entreprise, ou s'il y a un accord de branche. Ensuite, il peut imposer ou modifier lui-même les congés payés des salariés, mais dans la limite de seulement six jours ouvrables. Dans votre cas, il existe une possibilité d'arrêt de travail rémunéré, pour garder les enfants à la maison.