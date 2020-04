Coronavirus. Deux morts de plus dans les hôpitaux de la Manche, ce jeudi

Alors qu'aucun décès n'avait été à déplorer dans la Manche le mercredi 8 avril, le bilan quotidien publié par l'Agence régionale de santé de Normandie le jeudi 9 fait, lui, état de deux décès supplémentaires dans les hôpitaux du département, portant à 19 le nombre de décès en milieu hospitalier dans la Manche depuis le début de la crise, dont six depuis le début de la semaine. À noter que le nombre de personnes hospitalisées est reparti à la hausse ce jeudi, avec six patients atteints du Covid-19 de plus que mercredi dans les hôpitaux.