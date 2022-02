Coronavirus. Sentiments partagés quant au tracking pour le déconfinement

Pour la sortie du confinement, les autorités françaises réfléchissent actuellement à l'usage du smartphone pour contrôler si, lors de vos déplacements, vous avez pu croiser une personne positive au Covid-19.

L'avantage est que ce dispositif serait rapidement et facilement utilisable partout. L'inconvénient est la crainte d'être "fliqué" dans ses déplacements, et donc dans sa vie privée.

Parmi les avis des Normands que nous avons recueillis, les sentiments sont très partagés. Il y a d'abord ceux qui n'ont aucun avis, tellement cette question leur paraît compliquée. Il y a aussi tous ceux qui, au nom des libertés individuelles, y sont farouchement opposés. "Qu'est-ce qui va se passer si mon smartphone se met à biper quand je croiserai une personne positive au Covid ?", s'interroge une interlocutrice.

Et puis il y a tous ceux qui affirment que nos données sont déjà tellement partagées, épiées, décortiquées, "que l'on n'est plus à ça près". "Surtout si ça permet de ressortir plus vite !", souligne l'un d'entre eux avec humour.