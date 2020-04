Tendance Confidences. Monseigneur Le Boulc'h : "Y a-t-il un sens à célébrer Pâques dans ce contexte ?"

Ce dimanche 12 avril, Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches, est l'invité de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences.

Que signifie de célébrer Pâques avec le Covid-19 ?

"Le Covid-19 bouleverse tout sur son passage. Il oblige des milliards d'êtres humains au confinement, met à mal nos organisations les plus complexes, transforme nos villes en déserts et nos hôpitaux en champs de bataille. Toutes les dimensions de la vie, sociale, économique, familiale, éducative ou spirituelle sont touchées. C'est dans ce grand drame que Pâques s'annonce. Y a-t-il un sens à célébrer Pâques dans ce contexte, alors même que les chrétiens ne pourront pas se rassembler dans les églises ?"

En quoi Pâques demeure-t-elle une espérance ?

"Pâques est la plus belle des espérances. Dans la Résurrection de Jésus, s'annonce la victoire définitive de l'amour. Par lui, le mal et la mort n'ont plus le dernier mot dans l'histoire des hommes. L'espérance de la vie éternelle rejoint ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui, avec abnégation, secourent leurs frères et sœurs en besoin de relation, de soin ou de nourriture."

L'épreuve prendra fin, mais comment ?

"Demain, nous le savons, l'épreuve prendra fin. Mais notre humanité en portera la cicatrice. Qu'elle ne s'efface pas trop vite. Car, lorsque nous renaîtrons, débordants de joie dans nos contacts fraternels retrouvés, il nous faudra lutter contre l'oubli et veiller que notre monde, qui depuis trop longtemps s'étourdit de vitesse, de puissance et de profit, retrouve la sagesse de l'Esprit."