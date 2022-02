Covid-19. Trois décès dans les hôpitaux du Calvados ces dernières heures

L'Agence régionale de santé recensait mercredi 8 avril 18 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux de la région, par rapport à la veille. Trois de ces patients ont succombé dans le Calvados.

Avec 156 malades (+ 5 par rapport à la veille), le département est le second qui compte le plus de patients hospitalisés, après la Seine-Maritime. En Normandie, pour la première fois, le nombre d'hospitalisations et de patients en service de réanimation a diminué en 72 heures.