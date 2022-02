Calvados. Les supporters du SM Caen lancent une cagnotte solidaire

Après avoir déposé des banderoles en soutien au CHU de Caen et s'être portés volontaires sur le site de la préfecture du Calvados pour aider notamment les personnes dans le besoin, le groupe de supporters du SM Caen, le Malherbe Normandy Kop, poursuit ses bonnes actions.

Ce mercredi 8 avril, il lance une collecte pour venir en aide aux plus démunis en cette période de confinement. Ils prendront contact avec des artisans locaux pour réaliser des colis et les distribueront aux établissements accueillant SDF, enfants et adolescents en difficulté ou encore aux personnes âgées en EHPAD. Les fonds serviront aussi à soutenir les intervenants qui les accompagnent. À ce jour, plus de 780 € ont déjà été collectés.

Pour y participer, cliquez ici.