Podcast. Confinement : le bonheur c'est les autres

Le confinement porte à regarder la télévision beaucoup plus qu'à l'habitude et à s'informer jusqu'à l'overdose. Le "coronavirus en boucle" peut agir gravement sur l'équilibre nerveux et mental du confiné. Le "petit écran" n'est plus, depuis longtemps, le seul écran. Toute les familles ou presque ont créé un groupe WhatsApp et multiplient à l'envie les visioconférences. Les relations sociales via les réseaux sociaux sont devenues la règle...