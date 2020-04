Normandie. Le débat public sur un nouveau parc éolien en mer suspendu

La Commission nationale du débat public a, lors de sa réunion mensuelle du 1er avril, décidé de suspendre tous les débats publics en cours, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020. Cela concerne notamment le débat public "En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ?", qui reprendra un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir, soit neuf semaines. La Commission particulière du débat public propose à tous les publics de continuer à s'informer sur les enjeux du projet proposé par l'État, en laissant ouvert son site internet. Le public aura accès à la bibliothèque du débat ainsi qu'à l'ensemble des comptes rendus des réunions déjà organisées. En revanche, la plateforme participative sera fermée à toutes nouvelles questions à partir du mercredi 8 avril. À titre indicatif, la commission travaille dans l'hypothèse d'un débat public qui se tiendrait du 24 juin au 26 août 2020. Ce débat porte sur un nouveau parc situé en Manche et non sur les trois parcs éoliens maritimes déjà en projet (Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe-Le Tréport).