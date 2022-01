Normandie. Grandes marées : pêche à pied et loisirs nautiques interdits

Face à la crise sanitaire, les plages, les sentiers côtiers et espaces dunaires sont interdits jusqu'au mercredi 15 avril, par arrêté préfectoral. Les activités nautiques de plaisance sont également interdites, de même que la pêche à pied, alors qu'une période de grandes marées débute. Il s'agit ainsi de réduire les accidents en mer qui pourraient entraîner une surcharge d'activité dans des services d'urgence déjà fortement sollicités et de préserver les moyens de secours en mer pour les dédier plus spécifiquement à d'éventuelles interventions sanitaires liées à l'épidémie en cours.

Marie Aversent, enseigne de vaisseau et porte-parole du préfet maritime de la Manche et mer du Nord :

Les interdictions de plaisances sont, elles, plutôt bien respectées.

Ces grandes marées débutent ce mardi 7 avril, avec un coefficient de 107 en soirée et un maximum de 117 le jeudi 9, et se prolongent jusqu'au samedi 11 avril.

Pour mémoire, le numéro d'appel des secours en mer est le 196.