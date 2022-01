Podcast. Confinement : les animaux en profitent

Des sangliers dans un centre-ville en Espagne, des familles de canards dans les rues de Paris, des oiseaux petits et grands partout dans les cités... En notre absence, les animaux, prennent possessions de nos rues et nos trottoirs. Chanteraient-ils en chœur le tube de Starmania "Quand on arrive en ville" ? Peut-être. En tous cas, ils n'ont pas pris les ordres de confinement pour eux. Et si celui-ci venait à durer, ils pourraient voir d'un très mauvais œil le partage de leurs nouveaux territoires.