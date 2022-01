Beaumont-Hague. Feu d'appartement : trois personnes transportées à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers sont intervenus samedi 4 avril vers 15h30 pour un feu d'appartement à la Cité Coriallo de Beaumont-Hague. L'incendie s'est déclaré dans un appartement au 1er étage d'un immeuble.

Douze personnes se trouvaient à proximité du danger à l'arrivée des secours. Ces derniers ont procédé à l'évacuation d'un homme grâce à l'échelle. En revanche, trois personnes - une femme de 24 ans, deux hommes de 18 et 33 ans - ont été incommodées par les fumées. Elles ont été transportées vers l'hôpital de Cherbourg. Les autres personnes sont saines et sauves. Au total, cinq personnes ont dû être relogées dans leur famille. L'intervention a nécessité la présence de huit véhicules et 32 sapeurs-pompiers.