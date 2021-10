2 accidents et 6 blessés dans le Perche

Un accident corporel, vers 23h15 cette nuit, entre 2 voitures, à Coulonges les Sablons, dans le sud du Perche : la circulation sur la départementale 923 a du être interrompue et déviée. Bilan : 1 blessé grave, hospitalisé à Chartres et 2 plus légers, transportés à l'hôpital de Nogent.