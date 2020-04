Paroles d'Expert. Confinement et sommeil perturbé : un lien entre les deux ?

Le docteur Marc Martin est attaché au service de neurophysiologie du CHU de Rouen, spécialiste du sommeil, était l'invité jeudi 2 avril de paroles d'Expert. Il a répondu à nos questions sur le lien entre cette période de confinement et les troubles du sommeil que peuvent ressentir certains.

Peut-il y avoir un lien de cause à effet entre le confinement et le sommeil ?

"Certainement car on change de rythme. Pour ceux qui ne sortent pas de chez eux parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller travailler, ça veut dire qu'ils sortent de leurs rythmes sociaux et les rythmes sociaux, c'est ce qui donne du rythme à la vie et ce qui permet la balance entre nos activités de veille et nos activités de sommeil."

Docteur, on peut donner des petits conseils à appliquer pour améliorer notre sommeil ?

"Oui et ça commence dès le matin. Il faut essayer, dans cette période de confinement et malgré le stress, de se lever à heure fixe quelle que soit la qualité de la nuit. Ensuite, on peut prendre un bon petit-déjeuner, s'exposer à la lumière, s'il fait beau comme il a fait beau ces derniers jours, en ouvrant les fenêtres et puis faire un peu d'exercice physique pour se mettre en route et évacuer le stress."

Quid des écrans et de l'information ?

"Il faut essayer de garder la maîtrise quant à notre exposition aux écrans. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Et puis bien sûr, je crois qu'il faut être assez raisonnable sur l'information. il faut rester informé mais une ou deux fois par jour ça peut suffire et puis il faut se méfier des informations en continu parce que cela génère du stress. Enfin dernier conseil, éviter les infos après 21h30, ça, ça n'est vraiment pas conseillé."