Seine-Maritime. L'entreprise normande Familink s'engage pour les seniors

Depuis plus d'un mois, les personnes âgées en maison de retraite ne peuvent plus recevoir de visite face au Covid-19. Pour maintenir un peu de lien entre les familles, il existe de nombreux outils numériques. À Rouen, depuis deux ans, l'entreprise Familink propose un cadre photo connecté pour les personnes âgées. "Là, les personnes âgées sont encore plus isolées, alors nous proposons de mettre à disposition gratuitement notre produit pour les EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, NDLR) qui en font la demande", indique Alexis Le Goff, le cofondateur de Familink.

Un lien pour tous

Les familles peuvent ensuite envoyer des photos sur l'appareil, à distance, et ainsi faire plaisir à leur proche. "On a beaucoup de témoignages de personnes qui souffrent de surdité par exemple, explique Alexis Le Goff. Pour ces personnes-là, le téléphone n'est pas adapté et comme on ne peut plus leur rendre visite, à un moment il ne reste plus grand-chose. Donc nous, on permet de donner des nouvelles régulièrement à leur parent qui est en établissement."

L'entreprise a pu faire face à cette demande grâce à des produits reconditionnés, comme des retours après des décès d'anciens utilisateurs, par exemple. "Nous avons accumulé comme cela environ une centaine d'appareils et on se demandait ce qu'on allait en faire. C'est une bonne occasion d'utiliser ces appareils que l'on a reconditionnés en changeant la batterie et en appliquant un film antimicrobien."