Accident à Breteville-sur-Ay : la gendarmerie lance un appel à témoin

La gendarmerie de la Manche lance un appel à témoin, dans le cadre d'une enquête relative à un accident corporel de la circulation, le dimanche 22 juillet, sur la commune de Breteville-sur-Ay, sur le CD 650. L'accident s'est déroulé entre 5h50 et 06h10, mettant en cause un véhicule Volkswagen Golf de couleur noire et un petit camion benne de 3.5 tonnes de marque Ivéco et de couleur blanche.

La gendarmerie souhaiterait entrer en contact avec un témoin de cet accident. Un homme circulant dans le sens Portbail-Lessay à bord d'une fourgonnette blanche genre Citroën Jumpy ou Partner. Il aurait été présent sur les lieux jusqu'à l'arrivée des secours.

Si vous avez des renseignements vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de La-Haye-Du-Puits au 02.33.76.53.10