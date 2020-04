Granville. Ouvriers protégés, les travaux reprennent sur la digue

Avant les prochaines grandes marées, du 7 au 11 avril, les travaux de mise en sécurité reprennent sur la digue de la promenade du Plat-Gousset à Granville, qui avait souffert des tempêtes du mois de février.

Débutés le 2 mars dernier par l'entreprise granvillaise "LB", les travaux de réparation et de mise en sécurité de l'ouvrage avaient été interrompus deux semaines plus tard, en raison du confinement annoncé par le président de la République. Ces travaux viennent de reprendre, mais avec des mesures sanitaires drastiques : désinfection intérieure des véhicules et engins le matin à la prise de poste et le midi à la reprise de poste, mise à disposition d'un véhicule par ouvrier, nettoyage des mains régulier et port de masques.

Le respect de ces mesures sera contrôlé quotidiennement par l'entreprise et les services techniques de la Ville.

Le coût du chantier de mise en sécurité de la digue du Plat-Gousset s'élève à 115 000 € TTC.