Coronavirus : vos questions, nos réponses. De retour de l'étranger, comment rentrer de l'aéroport à la maison ?

Question : "Nous sommes à l'étranger, la police et la gendarmerie refusent de laisser venir mes enfants nous reprendre à Roissy. Pourquoi on nous refuse de rentrer chez nous ? Quelles sont les solutions ?"

Réponse : La police fait bien son travail, les mesures sont très claires : sauf nécessité pour porter assistance à des personnes ne pouvant se déplacer seules (personne à mobilité réduite, enfants…) vous ne devez pas aller accueillir vos proches dans les aéroports. Pour rentrer de l'aéroport, il y a le train. Et entre la gare SNCF et chez vous, théoriquement vos enfants n'ont pas le droit non plus d'aller vous chercher. Vous rentrez de l'étranger, mais en France la consigne est claire : on reste à la maison !