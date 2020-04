Calvados. La Banque alimentaire sur le pont pendant la crise du Covid-19

Malgré la pandémie du Covid-19, la Banque alimentaire du Calvados est toujours active. Seule la collecte quotidienne dans les magasins est suspendue, depuis le mercredi 25 mars, pour limiter les déplacements et respecter les règles de confinement.

"Nous avons fait aussi le choix de ne pas distribuer de produits alimentaires invendus, ayant fait l'objet de nombreuses manipulations, pour éviter tout risque sanitaire", indique également l'association. Elle continue de fournir des denrées à 18 associations sur tout le Calvados, qui les redistribuent aux plus démunis. Le stock de produits pourrait même permettre de tenir deux mois, avec le rythme de distribution actuel. Des produits frais sont toujours récupérés grâce aux dons de professionnels de l'agroalimentaire (lasagnes, yaourts, fromages, etc.), des restaurations collectives (légumes, plats cuisinés) et des agriculteurs. L'association ne bénéficie pas de protections individuelles comme des masques, mais les salariés et une dizaine de bénévoles sont malgré tout mobilisés.

Contact : ba140@banquealimentaire.org