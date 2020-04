Vire. Avec le Merci-Challenge, retrouvez votre selfie sur la Porte-Horloge

Pour occuper les habitants et dire sa gratitude aux personnels de santé et à tous ceux qui sont mobilisés pendant la crise du Covid-19, la commune de Vire Normandie a lancé le Merci-Challenge. Le principe est simple : à partir de ce mercredi 1er avril, les habitants sont invités à prendre un selfie sur lequel est écrit "merci" et à le partager via le compte Facebook de la commune.

Les photos récoltées seront assemblées pour former une mosaïque, exposée sur la Porte-Horloge à partir de la mi-avril.